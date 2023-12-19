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        Mardin 1969 Spor, İnegöl Kafkasspor maçının hazırlıklarını tamamlandı

        Mardin 1969 Spor, yarın deplasmanda oynayacağı İnegöl Kafkasspor maçının hazırlıklarını tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 16:50 Güncelleme: 19.12.2023 - 16:50
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        Mardin 1969 Spor, İnegöl Kafkasspor maçının hazırlıklarını tamamlandı
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        Mardin 1969 Spor, yarın deplasmanda oynayacağı İnegöl Kafkasspor maçının hazırlıklarını tamamlandı.

        Mardin 1969 Spor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta 15. haftada yarın deplasmanda İnegöl Kafkasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını İnegöl Kafkasspor Tesislerinde yaptığı idmanla tamamladı.

        Teknik Direktör Ender Alkan yönetimindeki idman koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

        Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

        Antrenman, yarı sahada yapılan çalışmalarla tamamlandı.

        İnegöl Kafkasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan takımda sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Serkan Köse ve Serdar Yiğit 21 kişilik kamp kadrosuna alınmadı.

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