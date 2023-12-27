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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Süryani vatandaşların noel bayramını kutladı

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Süryani vatandaşların Noel Bayramını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 20:21 Güncelleme: 27.12.2023 - 20:27
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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Süryani vatandaşların noel bayramını kutladı
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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Süryani vatandaşların Noel Bayramını kutladı.

        Vali Akkoyun, Artuklu ilçesindeki Mort Şmuni Kilisesinde Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz ve Süryani vatandaşları ziyaret etti.

        Akkoyun, Mardin'de farklı dinlere ve kültürlere mensup vatandaşların bir arada yaşamasını zenginlik olarak gördüklerini söyledi.

        Bir arada yaşamanın sevincini paylaştıklarını ifade eden Akkoyun, "Yıllardır huzur ve barış içerisinde bir arada yaşamanın sevincini paylaşıyoruz. Bu bayramlar kardeşliğimizin güçlenmesine, huzurun, barışın daha iyi yerleşmesine büyük katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle Hristiyan vatandaşlarımızın bayramını bir kez daha tebrik ediyorum." dedi.

        Ziyarete, Vali Yardımcısı Muhammed Taha Canpolat, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Mustafa Gezer, İl Kültür Turizm Müdürü Ayhan Gök, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şahin de katıldı.

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