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        Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada

        MARDİN'de, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın, yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 14:55 Güncelleme: 27.12.2023 - 15:00
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        Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada
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        MARDİN'de, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın, yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı, sürücü gözaltına alındı.

        Kaza, Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi Mehtap Caddesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına koşar adımla geçmeye çalışan Z.A. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Z.A., asfalt zemine düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Z.A., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, Z.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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