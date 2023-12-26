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        Mardin'de patlayan klima motoru yangına neden oldu

        Mardin'de bir evde klimanın motorunun patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 19:41 Güncelleme: 26.12.2023 - 19:47
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        Mardin'de patlayan klima motoru yangına neden oldu
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        Mardin'de bir evde klimanın motorunun patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Merkez Artuklu ilçesine bağlı Yalım Mahallesi'nde bir sitenin 13. katındaki dairede kullanılan klimanın motoru henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

        Patlama nedeniyle evde yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Patlama sırasında evde olan 2 kişi itfaiye ekiplerince binadan çıkarıldı.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Patlama ve yangın, dairede hasara neden oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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