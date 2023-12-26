Savur Kaymakamı Çevik ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili inceleme yaptı
Savur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Çevik ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.
Savur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Çevik ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.
Kaymakam Çevik beraberinde Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu ile Köprübaşı ve Mezbahane caddeleri arasında yürütülen altyapı yenileme çalışmalarını inceledi.
Çalışmalarla ilgili bilgi alan Çevik ve Eroğlu, daha sonra yapımına başlanan aile destek ve gençlik merkezleri ile ilgili incelemelerde bulundu.
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