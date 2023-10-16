Mark Goddard yaşamını yitirdi

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"ONU BİR DAHA ASLA GÖREMEYECEĞİMİ FARK ETTİM"



Acı haberin ardından Mark Goddard'ın 'Lost in Space'teki rol arkadaşı Bill Mumy, "Benim için 59 yıldır çok sevdiğim bir dost ve kardeşti. Son birkaç aydır bunun olacağını biliyordum. Temmuz ayının sonlarında 87'nci doğum gününde yaptığımız harika bir telefon görüşmesinden kısa bir süre sonra, büyük olasılıkla onu bir daha asla göremeyeceğimi ya da onunla konuşamayacağımı fark ettim. Son sözlerimiz; 'Seni seviyorum' oldu" şeklinde konuştu.



Fotoğraflar: Splash News