        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan haftanın ilk takım oyunu ile sürüyor. Yeni haftanın kaptanlarının belli olmasının ardından, mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geliyor. Şefler gecenin konsepti olarak yarışmacılardan, çeşitli pilavlar yapmalarını isteyecek. Dokunulmazlığı kaybeden takım gecenin sonunda eleme potasına gidecek yarışmacıları belirleyecek. Peki, "MasterChef'te kim kazandı? 13 Ekim Pazartesi MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" İşte 13 Ekim Pazartesi MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım...

        Giriş: 13.10.2025 - 20:49 Güncelleme: 13.10.2025 - 20:49
        1

        MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu kazanan Furkan mavi takım kaptanı olurken, kırmızı takım kaptanı Murat Can olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Peki, MasterChef kim kazandı? 13 Ekim Pazartesi MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda ilk dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        5

        MAVİ TAKIM:

        Furkan (Kaptan)

        Özkan

        Çağatay

        Gizem

        Sezer

        Eylül

        Ayten

        Barış

        Çağlar

        6

        KIRMIZI TAKIM:

        Murat Can (Kaptan)

        Hakan

        Sümeyye

        Ayla

        Mert

        Cansu

        Onur

        Aslı

        Nisa

        7
