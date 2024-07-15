MasterChef'te heyecan sürüyor. Yarışmacılar ana kadroya girebilmek adına kıyasıya bir mücadele içine giriyor. MasterChef All Star yeni bölümünde en iyi tabağı ortaya çıkaran yarışmacı dördüncü önlüğün sahibi olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 15 Temmuz 2024 MasterChef 4. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?" İşte MasterChef'te 4. önlüğün sahibi...