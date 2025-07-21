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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 21 Temmuz Pazartesi MasterChef ana kadroya kim girdi, ana kadroya giren 10. yarışmacı kim oldu?

        MasterChef ana kadroya kim girdi? MasterChef'te 10. isim belli oluyor!

        MasterChef Türkiye'de ana kadro heyecanı 21 Temmuz Pazartesi akşamı da devam ediyor. Yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için mücadele ediyor. Yarışmanın jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya, en başarılı tabağı ortaya koyan yarışmacıyı seçerek MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde ana kadroya katılan 10. ismi açıklamış olacak. Peki, MasterChef ana kadroya kim girdi, kim kazandı? İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 18:41 Güncelleme: 21.07.2025 - 18:46
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        MasterChef Türkiye’de yarışmanın heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 21 Temmuz Pazartesi günü ekrana gelen bölümde, ana kadroya katılmaya hak kazanan 10. yarışmacı belli olacak. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın titiz değerlendirmeleri sonucunda, en iyi performansı sergileyen isim ana kadroya katılacak. Peki, 21 Temmuz Pazartesi günü ana kadroya giren 10. isim kim oldu? İşte MasterChef Türkiye’de yaşanan son gelişmeler...

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        MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef'te ana kadroya giren 10. yarışmacı açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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        MASTERCHEF ANA KADROYA 9. OLARAK KİM GİRDİ?

        MasterChef'te ana kadroya giren 9. yarışmacı Ayten oldu.

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        MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

        MasterChef'te ana kadroya giren ilk 9 yarışmacı belli oldu. İşte ana kadroya giren yarışmacılar:

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        1. Etap Yarışmacıları:

        Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan

        Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül

        Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay

        Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur

        Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal

        MasterChef ana kadroya yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan dahil oldu.

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        2. Etap Yarışmacıları:

        Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan

        Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla

        Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan

        Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten

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