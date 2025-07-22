MasterChef'te yedekler belli oldu! 22 Temmuz Salı MasterChef yedek kadroya kimler girdi?
MasterChef All Star'da yedekler belli oldu. Ana kadroya giren 10 yarışmacı belli olurken, ikinci grubun yedek yarışmacıları şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda bu gecenin sonunda belli oldu. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan kabak çekirdeği kullanarak yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Peki, "MasterChef'te kim kazandı? 22 Temmuz Salı MasterChef yedek kadroya kimler girdi?" İşte 22 Temmuz Salı MasterChef'te ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar...
MasterChef'te heyecan katlanarak sürüyor. Hatırlanacağı gibi son olarak ana kadroya giren onuncu yarışmacı Çağlar olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise ikinci grupta en başarılı tabağı yapan yarışmacılar ana kadroya yedeklerden dahil oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 22 Temmuz Salı MasterChef yedek kadroya kimler girdi?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF TÜRKİYE 2025 KADROSUNA YEDEKLERDEN KİM GİRDİ?
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 10 yarışmacı belli oldu. MasterChef yeni bölümde ise ana kadroya yedeklerden dahil olacak yarışmacılar şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli oldu. İlk etapta en başarılı tabağı yapan, Nisa, Barış ve Alperen ana kadroya yedeklerden dahil oldu.
İkinci etapta ise Deniz yedeklere ismini yazdıran son yarışmacı oldu.
MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef Türkiye 2025'in ana kadroya giren 10. yarışmacısı Çağlar oldu.
MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR
MasterChef'te ana kadroya giren ilk 10 yarışmacı belli oldu. İşte ana kadroya giren yarışmacılar:
1. Etap Yarışmacıları:
Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan
Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül
Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay
Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur
Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal
MasterChef ana kadroya yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan dahil oldu.
2. Etap Yarışmacıları:
Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan
Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla
Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan
Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten