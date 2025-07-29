MasterChef'te ana kadro için kıyasıya rekabet sürüyor. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar ana kadroya girebilmek için tezgah başına geçiyor. Günün sonunda en başarılı tabağı yapan isim ana kadroya giren 16. yarışmacı olacak. Son olarak MasterChef'in ana kadrosuna, üçüncü gruptan İrem katılmıştı. Peki, "MasterChef'te kim kazandı? 29 Temmuz Salı Masterchef ana kadroya kim girdi, ana kadroya giren 16. yarışmacı kim oldu?" İşte detaylar...