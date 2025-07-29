MasterChef'te kim kazandı? 29 Temmuz MasterChef'te ana kadroya kim girdi?
MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmacılar ana kadroya girebilmek adına kıyasıya bir rekabetin içine girecek. Dördüncü gruptan bir yarışmacı gecenin sonunda ana kadroya giren 16. yarışmacı olacak. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya günün konseptini 'Analı Kızlı' olarak belirledi. Peki, "MasterChef'te kim kazandı? 29 Temmuz MasterChef'te ana kadroya kim girdi?" İşte 29 Temmuz Salı MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacı...
MasterChef'te ana kadro için kıyasıya rekabet sürüyor. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar ana kadroya girebilmek için tezgah başına geçiyor. Günün sonunda en başarılı tabağı yapan isim ana kadroya giren 16. yarışmacı olacak. Son olarak MasterChef'in ana kadrosuna, üçüncü gruptan İrem katılmıştı. Peki, "MasterChef'te kim kazandı? 29 Temmuz Salı Masterchef ana kadroya kim girdi, ana kadroya giren 16. yarışmacı kim oldu?" İşte detaylar...
MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef'te ana kadroya giren 16. yarışmacı henüz belli olmadı. Kadroya giren isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
ANA KADROYA GİREN 15. YARIŞMACI KİM OLDU?
MasterChef'te ana kadroya giren 15 yarışmacı İrem oldu.
MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef'te ana kadroya giren ilk 15 yarışmacı belli oldu. İşte ana kadroya giren yarışmacılar:
1. Grup Yarışmacıları:
Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan
Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül
Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay
Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur
Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal
MasterChef ana kadroya yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan dahil oldu.
2. Grup Yarışmacıları:
Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan
Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla
Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan
Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten
Ana kadroya giren 10. Yarışmacı: Çağlar
İkinci grupta ise ana kadroya yedeklerden Nisa, Barış, Alperen ve Deniz dahil oldu
3. Grup Yarışmacıları:
Ana kadroya giren 11. Yarışmacı: Sezer
Ana kadroya giren 12. Yarışmacı: Cansu
Ana kadroya giren 13. Yarışmacı: Özkan
Ana kadroya giren 14. yarışmacı: Gizem
Ana kadroya giren 15. yarışmacı: İrem
Üçüncü grupta ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar Muratcan, Şule, Ömer ve Yakup oldu.