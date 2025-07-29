Mauro Icardi, China Suárez ile olan aşklarına söz söyletmedi

Geçtiğimiz günlerde Arjantin basınında gündeme gelen, Mauro Icardi'nin nişanlısı China Suárez’i aldattığına dair iddialar büyük ses getirmişti. Bu söylentilere, Arjantinli sosyal medya fenomeni Natasha Rey’in sosyal medyada paylaştığı müstehcen görüntüler eşlik edince olay daha da büyümüştü.

Bazı kaynaklar, Icardi ile Suárez'in ilişkisinin, ünlü futbolcunun eski eşi Wanda Nara'dan intikam alma amacı taşıdığını dahi öne sürmüştü.

Ancak tüm bu söylentilere karşılık çift, yaptıkları son paylaşımlarla iddiaları umursamadıklarını açıkça ortaya koydu.

Boğaz’da romantik bir tekne turuna çıkan çift, İstanbul’un güneşi ve denizinin tadını çıkarırken birlikte geçirdikleri keyifli anları, sevgilisinin fotoğraflarını ve ona dair duygusal sözlerini sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımlarında adeta aşkını haykıran Mauro Icardi, sevgilisi China Suárez için şu romantik sözleri kullandı; "herkesin dönüp bir daha baktığı, tek başına parlayan. Her gün beni daha da aşık eden kusursuz bir güzellik ve neşe kaosu... Binlerce kusurum var ama sen geldiğinden beri daha iyiyim.

Biz, birçoğunun kıskançlığı, herkesin arzusu, kimsenin mümkün olduğuna inanmadığı sonla ilgili mırıldanmanın nedeni, gerçeğin var olduğunun kanıtı, rahatsız edici bir sakinlik ama en önemlisi de eksik olan şeyin yansıması.

Seni seviyorum Coquito'm, Chinita'm, her şeyim. Bir aşk döngüsü, bizden bir parça."

Öte yandan China Suárez’in eski eşi Benjamín Vicuña’nın, çocuklarının Türkiye’ye gelmesi için verdiği izni son anda iptal ettiği öğrenilmişti. Bu nedenle ünlü oyuncu bir süre çocuklarını İstanbul’a getirememişti. Ancak Suárez’in çocuklarıyla birlikte İstanbul’dan yaptığı paylaşım, bu sürecin çözüldüğüne işaret etti.