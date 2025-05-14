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        Haberler Bilgi Ekonomi Mayıs ayında kaç firma, kaç TL temettü dağıtacak? 2025 Mayıs kar payı dağıtacak şirketlerin tam listesi ve ödeme takvimi

        2025 Mayıs temettü takvimi: Bu ay hangi şirket kaç TL temettü dağıtacak?

        Mayıs ayı, temettü odaklı yatırım yapanlar için yine yoğun bir gündemle ilerliyor. Borsa İstanbul'da uzun vadeli kazanç hedefleyen yatırımcıların ilgi odağında olan kâr payı dağıtımları, bu ay da yatırım gündeminin merkezinde yer alıyor. İşte Mayıs ayında temettü dağıtacak şirketler ve ödemelere dair güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 16:00 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:00
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        1

        2025 Mayıs ayı itibarıyla temettü dağıtımı yapacak şirketler, yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Borsa İstanbul’da işlem gören ve 2024 yılı mali performansını kârla kapatan 22 şirket, elde ettikleri kazancı temettü olarak yatırımcılarıyla paylaşmaya hazırlanıyor. İşte, Mayıs 2025’te temettü dağıtacak şirketlerin güncel listesi ve merak edilen ayrıntılar…

        2

        Şirket adı: Akiş Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        Bist kodu: AKSGY

        Temettü tutarı: 0,1242 TL

        Tarihi: 05.05.2025

        Şirket adı: Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş.

        Bist kodu: BOBET

        Temettü tutarı: 0,1700 TL

        Tarihi: 05.05.2025

        Şirket adı: Jantsa Jant San. ve Tic. A.Ş.

        Bist kodu: JANTS

        Temettü tutarı: 0,0261 TL

        Tarihi: 06.05.2025

        3

        Şirket adı: Kalekim Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Ş.

        Bist kodu: KLKIM

        Temettü tutarı: 0,3696 TL

        Tarihi:06.05.2025

        Şirket adı: Gimat Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş.

        Bist kodu: GMTAS

        Temettü tutarı: 0,5100 TL

        Tarihi: 07.05.2025

        Şirket adı: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Bist kodu: OSMEN

        Temettü tutarı: 0,0500 TL

        Tarihi: 07.05.2025

        4

        Şirket adı: Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.

        Bist kodu: ECILC

        Temettü tutarı: 1,4885 TL

        Tarihi: 14.05.2025

        Şirket adı: Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.

        Bist kodu: ECZYT

        Temettü tutarı: 5,6667 TL

        Tarihi: 14.05.2025

        Şirket adı: Gentaş Dekoratif Yüzeyler San. ve Tic. A.Ş.

        Bist kodu: GENTS

        Temettü tutarı: 0,1275 TL

        Tarihi: 14.05.2025

        5

        Şirket adı: Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.

        Bist kodu: EGPRO

        Temettü tutarı: 0,4250 TL

        Tarihi: 20.05.2025

        Şirket adı: Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

        Bist kodu: AKSA

        Temettü tutarı: 0,4080 TL

        Tarihi: 21.05.2025

        Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.

        Bist kodu: AYEN

        Temettü tutarı: 0,2119 TL

        Tarihi: 21.05.2025

        6

        Şirket adı: Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

        Bist kodu: ASUZU

        Temettü tutarı: 1,6865 TL

        Tarihi: 26.05.2025

        Şirket adı: Coca-Cola İçecek A.Ş.

        Bist kodu: CCOLA

        Temettü tutarı: 0,9114 TL

        Tarihi: 26.05.2025

        Şirket adı: Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.

        Bist kodu: LKMNH

        Temettü tutarı: 0,1771 TL

        Tarihi: 26.05.2025

        7

        Şirket adı: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.

        Bist kodu: AEFES

        Temettü tutarı: 1,0829 TL

        Tarihi: 27.05.2025

        Şirket adı: AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.

        Bist kodu: AGHOL

        Temettü tutarı: 4,3628 TL

        Tarihi: 28.05.2025

        Şirket adı: Çemtaş Çelik Makina San. ve Tic. A.Ş

        Bist kodu: CEMTS

        Temettü tutarı: 0,1870 TL

        Tarihi: 28.05.2025

        8

        Şirket adı: Migros T.A.Ş.

        Bist kodu: MGROS

        Temettü tutarı: 5,8684 TL

        Tarihi: 28.05.2025

        Şirket adı: Tekfen Holding A.Ş.

        Bist kodu: TKFEN

        Temettü tutarı: 0,2821 TL

        Tarihi: 28.05.2025

        9

        Şirket adı: Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        Bist kodu: PAGYO

        Temettü tutarı: 0,8000 TL

        Tarihi: 28.05.2025

        Şirket adı: Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

        Bist kodu: SISE

        Temettü tutarı: 0,5550 TL

        Tarihi: 30.05.2025

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