Mayıs emekli promosyon kampanyaları: Hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor?
Mayıs emekli promosyon kampanyaları sürüyor. Maaşını üç yıl süreyle bankaya taşıyan emekliler, 15 bin TL'ye varan nakit ödemelerden yararlanabiliyor. Nakit ödeme almak isteyen emeklilerin bankanın müşteri hizmetleri ile iletişime geçmesi veya şubelere başvuruda bulunması gerekiyor. İşte, özel ve kamu bankalarının Mayıs emekli promosyon kampanyaları ve promosyon miktarları...
Mayıs emekli promosyon kampanyaları kapsamında özel ve kamu bankaları ödeme yapmayı sürdürüyor. Maaşını üç yıl süreyle, istedikleri bankaya taşıyan emeklilere 15 bin TL'ye kadar ödeme yapılıyor. Nakit olarak verilen promosyonun miktarı, kişinin aldığı emekli maaşına göre değişiyor. İşte, Mayıs 2024 emekli promosyonu veren kamu ve özel bankaların listesi...
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
10.000 TL - 14.999,99 TL arası 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL arası 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL TL promosyon alacak.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Bunun için emekli maaşlarını 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.- TL,
10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000.- TL,
15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000.- TL,
20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.- TL promosyon ödemesi yapılabilecektir.
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL?
9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL;
10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL;
15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL;
20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödeniyor.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
0 - 9.999 TL maaş alanlara 6.250 TL promosyon,
10.000 TL - 14.999 TL maaş alanlara 10.000 TL promosyon
15.000 TL - 19.999 TL maaş alanlara 12.500 TL promosyon,
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
İş bankasının resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre emekli promosyon oranları şu şekilde:
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL
QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
0 - 9.999 TL arasında maaş alanlar 5.000 TL promosyon,
10.000 TL - 14.999 TL arasında maaş alanlar 8.000 TL promosyon,
15.000 TL - 19.999 TL arasında maaş alanlar 10.000 TL promosyon,
20.000 TL üstüne ise 12 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.
GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
10.000 TL’ye kadar maaş alanlara 6.250 TL promosyon,
10.000 – 15.000 TL arasından maaş alan emekliler 10.000 TL promosyon,
15.000 – 20.000 TL arasında maaş alan emeklilere 12.500 TL promosyon,
20.000 TL ve üstünde maaş alan emeklilere 15.000 TL promosyon veriliyor.
TEB EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL?
TEB 2024 emekli promosyonu ödemeleri şu şekilde;
0 - 10.000 TL arasında maaş alanlara 5.000 TL promosyon,
10.000 TL - 15.000 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL promosyon,
15.0000 TL - 20.000 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL promosyon,
20.000 TL ve üzeri arasında maaş alanlara 12.000 TL promosyon veriliyor.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL?
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL promosyon,
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL promosyon,
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL promosyon,
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.