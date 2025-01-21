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        Mazhar Murtezaoğlu kimdir? Grand Kartal Otel kimin, Kartalkaya Kayak Merkezindeki otel sahibi kim?

        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yangın çıktı. Kış turizmin yoğun olduğu bölgede kalan Grand Kartal Otel'in kime ait olduğu, sahibi ve kuruluş tarihi gibi bilgiler araştırılamaya başlandı. Peki Mazhar Murtezaoğlu kimdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 13:48 Güncelleme: 21.01.2025 - 13:51
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        Mazhar Murtezaoğlu hayatı ile günün öne çıkan isimlerinden biri oldu. 1978'de Mazhar Murtezaoğlu tarafından kurulan Kartal Otel'in devamı olarak açılan Grand Kartal Otel, 1998'de hizmete girdi. Otel, aynı zamanda Kartalkaya'ya ismini vermesiyle tanınıyor. Peki Grand Kartal Otel sahibi Mazhar Murtezaoğlu kimdir?

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        MAZHAR MURTEZAOĞLU KİMDİR?

        Mazhar Murtezaoğlu 1926 Balıkçılar, Rize doğumludur. Murtezaoğlu, 30 Nisan 2019 yılında hayatını kaybetmiştir. 1974 yılında Kartalkaya kayak merkezinin temellerini atmasıyla tanınan Türk turizmcidir.

        Türkiye'yi üzüntüye boğan yangının yaşandığı Grand Kartal Otel’i Mazhar Murtezaoğlu kurdu.

        2019'da 93 yaşındayken hayatını kaybeden Mazhar Murtezaoğlu, Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan isim olarak biliniyor. Orman mühendisi olarak 60'larda Bolu'da görev yapmaya başlayan Murtezaoğlu, önce Bolu Dağı kenarındaki bir dinlenme tesisinde lokanta açtı. Ardından şubeleri artırırken Bolu Dağı'nda kötü hava şartlarında konaklanabilecek bir otel kurdu. Koru Otel isimle otelle başarılı bir şekilde konaklama sektörüne adım atan Mazhar Murtezaoğlu, Köroğlu Dağları'nın tepesinde 1978'de Kartal Otel'in kapılarını açtı. Otelin açılma hikayesi Kartal Otel'in resmi internet sitesinde şu sözlerle anlatılıyor: "Hayatını dağlarda, kimsenin gitmeye cesaret edemediği yerlerde geçiren, “deli” lakabını edinen Mazhar Murtezaoğlu kafasına koydu: Bolu’da bir kayak tesisi açacaktı."

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        Avusturya'daki otellerden etkilenen Murtezaoğlu, burayı bir kayak merkezi haline getirmeyi amaçladı. 1998'de ise bugün yanan Grand Kartal Otel'i inşa etti.

        Mazhar Murtezaoğlu’nun vefatından sonra oteli, kızı Emine Ergül ve damadı Halit Ergül'ün devraldığı belirtildi. Halit Ergül aynı zamanda Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı olarak görev yapıyor.

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