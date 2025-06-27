2025-2026 MEB takvimi yayınlandı: Okullar ne zaman açılacak, birinci ve ikinci dönem ne zaman bitiyor?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına dair takvimi resmi olarak açıkladı. Yeni döneme ilişkin tarihlerin netleşmesiyle birlikte, öğrencilerden velilere, öğretmenlerden okul yöneticilerine kadar geniş bir kesimin beklediği detaylar gün yüzüne çıktı. Okulların ne zaman açılacağı, birinci ve ikinci ara tatillerin hangi tarihlere denk geleceği, sömestr ve yaz tatilinin başlangıç ile bitiş tarihleri gibi önemli bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. İşte, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin tüm kritik tarihler ve takvimin ayrıntıları...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini resmen duyurdu. Bu açıklama ile öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uzun süredir merak ettiği okul açılış-kapanış tarihleri ile tatil dönemleri kesinleşmiş oldu. Yeni döneme yönelik hazırlıklar hız kazanırken, dikkatler paylaşılan takvimdeki kritik tarihlere yöneldi. İşte, 2025-2026 eğitim öğretim yılına dair tüm detayları içeren MEB takvimi…
2025-2026 EĞİTİM YILINA GÖRE 1. VE 2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.
2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül'de uyum eğitimleri düzenlenecek.
2025-2026 EĞİTİM YILINA GÖRE ARA TATİLLER NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.