MEB, LGS tercih süreci için ebeveynlere yönelik kılavuz hazırladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ardından başlayacak tercih sürecinde ailelere kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla 'Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu' hazırladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ortaokul 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik 2 Haziran'da düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları, yarın açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, LGS tercih sürecindeki hazırlıklara bir yenisini daha ekleyerek, ailelere kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla 'Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu' hazırladı. Kılavuza, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabilecek.