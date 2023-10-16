Mecidiyeköy metrosunda korku dolu anlar!
İstanbul'da, Mecidiyeköy metro istasyonunda bekleyen bir genç, raylara düşünce panik yaşandı. Genç güvenlik görevlileri tarafından metro gelmeden son anda kurtarıldı. Gencin raylara düştüğünü gören bir kadın ise sinir krizi geçirdi
İstanbul Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda geçtiğimiz perşembe günü öğle saatlerinde yaşanan olayda M.T. (17) isimli bir genç metro beklemeye başladı.
GENÇ RAYLARA DÜŞTÜ
İHA'da yer alan habere göre o esnada genç henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düştü. Gencin raylara düştüğünü gören özel güvenlik görevlileri hemen müdahale etti.
SON ANDA KURTARILDI
Metro gelmeden son anda raylardan çıkartılan genç kurtarıldı. Yara almadığı öğrenilen genç, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Olayı gören bir kadın ise sinir krizi geçirdi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.