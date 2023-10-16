Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Mecidiyeköy metrosunda korku dolu anlar!

        Mecidiyeköy metrosunda korku dolu anlar!

        İstanbul'da, Mecidiyeköy metro istasyonunda bekleyen bir genç, raylara düşünce panik yaşandı. Genç güvenlik görevlileri tarafından metro gelmeden son anda kurtarıldı. Gencin raylara düştüğünü gören bir kadın ise sinir krizi geçirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 10:24 Güncelleme: 16.10.2023 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mecidiyeköy metrosunda korku dolu anlar!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda geçtiğimiz perşembe günü öğle saatlerinde yaşanan olayda M.T. (17) isimli bir genç metro beklemeye başladı.

        GENÇ RAYLARA DÜŞTÜ

        İHA'da yer alan habere göre o esnada genç henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düştü. Gencin raylara düştüğünü gören özel güvenlik görevlileri hemen müdahale etti.

        SON ANDA KURTARILDI

        REKLAM

        Metro gelmeden son anda raylardan çıkartılan genç kurtarıldı. Yara almadığı öğrenilen genç, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Olayı gören bir kadın ise sinir krizi geçirdi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mecidiyeköy Metrosu
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Konut satışlarında düşüş
        Konut satışlarında düşüş
        Olay anı kamerada! Kız arkadaşına laf atıp öldürdü!
        Olay anı kamerada! Kız arkadaşına laf atıp öldürdü!
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        İzmir'de AVM'de 'omuz atma' cinayeti!
        İzmir'de AVM'de 'omuz atma' cinayeti!
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü'nün katili yakalandı!
        Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü'nün katili yakalandı!
        4600 günle kıdem tazminatı
        4600 günle kıdem tazminatı
        "Bu yaza damga vuracağız"
        "Bu yaza damga vuracağız"
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        Avrupa’da mikroplastik içeren ürünlerin satışı yasaklandı: Yasak kararı neden alındı ve hangi ürünleri kapsıyor?
        Avrupa’da mikroplastik içeren ürünlerin satışı yasaklandı: Yasak kararı neden alındı ve hangi ürünleri kapsıyor?
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Şartlı tahliyeyle çıktı! 2. cinayeti işledi!
        Şartlı tahliyeyle çıktı! 2. cinayeti işledi!
        "Dünyanın en mutlusu benim"
        "Dünyanın en mutlusu benim"
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        6. kez Avrupa Şampiyonası bileti aldık
        6. kez Avrupa Şampiyonası bileti aldık
        Gece boyu bombardıman! Binlerce Filistinli tahliye edildi
        Gece boyu bombardıman! Binlerce Filistinli tahliye edildi
        OSD'den yerli araç uyarısı!
        OSD'den yerli araç uyarısı!