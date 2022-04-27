Megan Fox: Nişanlımla birbirimizin kanını içiyoruz!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Megan Fox: Nişanlımla birbirimizin kanını içiyoruz!

Nişanlısı Machine Gun Kelly ile evlilik hazırlığı yapan Megan Fox, şoke edici bir açıklama yaparak, birbirlerinin kanını içtiklerini söyledi. Ünlü aktris, bunu ritüel olarak gerçekleştirdiklerini belirtti

HABERTURK.COM
  • Megan Fox'tan olay açıklama: Nişanlımla birbirimizin kanını içiyoruz! - Magazin Haberleri

    Şarkıcı Machine Gun Kelly'in evlilik teklifine 3 ay önce "Evet" yanıtını veren ünlü aktris ve model Megan Fox, şaşırtıcı bir açıklama yaptı. Glamour dergisinin İngiltere baskısı için röportaj veren Fox, nişanlısıyla zaman zaman kontrollü bir şekilde birbirlerinin kanını içtiklerini açıkladı.
  • Megan Fox'tan olay açıklama: Nişanlımla birbirimizin kanını içiyoruz! - Magazin Haberleri

    "BU BİR RİTÜEL"

    Bunu bir ritüel olarak yaptıklarını dile getiren Megan Fox, konuyla alakalı insanların kafasında canlanan görüntüye benzer bir durum olmadığını da sözlerine ekledi.
  • Megan Fox'tan olay açıklama: Nişanlımla birbirimizin kanını içiyoruz! - Magazin Haberleri

    "KADEHLERDEN İÇMİYORUZ"

    Fox, "Birbirimizin kanını içiyoruz" dediğinde kimsenin aklına "Game of Thrones" (Taht Oyunları) dizisindeki gibi kadehlerle bunu yaptıklarının gelmemesi gerektiğini belirtti.

    Ünlü oyuncu, bu durumun sadece birkaç damla kandan ibaret olduğunu dile getirdi.
  • Megan Fox'tan olay açıklama: Nişanlımla birbirimizin kanını içiyoruz! - Magazin Haberleri

    KANLA DOLU KOLYELERİ DE VAR

    Megan Fox ile gerçek adı "Colson Baker" olan Machine Gun Kelly'nin, bazen boyunlarına birbirlerinin birkaç damla kanını içeren küçük şişe şeklinde kolyeler taktığı da biliniyor.
  • Megan Fox'tan olay açıklama: Nişanlımla birbirimizin kanını içiyoruz! - Magazin Haberleri

    "KOCAMIN KANI DÜNYADAKİ EN GÜZEL ŞEY"

    2000-2003 yılları arasında evli kalan Angelina Jolie ile ikinci eşi Billy Bob Thornton da benzer bir tercih yaptıklarını açıklamışlardı. Jolie ile Thornton, yüzük takmak yerine boyunlarında birbirlerinin kanının bulunduğu bir kolye taşımayı seçmişti.

    Jolie, konuyla ilgili, "Bazı insanlar büyük bir mücevherin çok güzel olduğunu düşünüyor ama bana göre kocamın kanı dünyadaki en güzel şey." demişti.
  • Megan Fox'tan olay açıklama: Nişanlımla birbirimizin kanını içiyoruz! - Magazin Haberleri

    "TAKLİTÇİLİK" SUÇLAMASI

    İkilinin birbirlerinin kanını taşıyan küçük şişe şeklinde kolyeler taktıklarını açıklaması, Billy Bob Thornton'un oğlu Harry James tarafından "taklitçilik" olarak nitelendirilmişti. James, "Benim babamı ve eski üvey annemi taklit ediyorlar." şeklinde konuşmuştu.
  • Megan Fox'tan olay açıklama: Nişanlımla birbirimizin kanını içiyoruz! - Magazin Haberleri

    "KENDİMİZE GÖRE MÜCADELELERİMİZ VAR"

    Öte yandan geçtiğimiz aylarda ilk kez özel hayatı hakkında konuşan Megan Fox, "Kimse, bizim ilişkimizin 'sorunsuz' olduğunu düşünmesin, bizim de kendimize göre mücadelelerimiz var." demişti.
  • Megan Fox'tan olay açıklama: Nişanlımla birbirimizin kanını içiyoruz! - Magazin Haberleri

    "BİRBİRİMİZLE CEHENNEME GİDİYORUZ"

    Kelly de, "Biraz hafif olmalı ama biz birbirimizle cehenneme de gidiyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Ünlü rapçi, Megan Fox ile ilişkisini, "Bir tür kendinden geçme ve acıyla kıvranma" sözleriyle tanımlamıştı.

    Machine Gun Kelly, sözlerini, "İnsanların, bizim hakkımızda her şeyin harika olduğunu düşünmesini istemiyorum. Bunun en karanlık peri masalı olduğunu sebepsiz yere söylemiyorum." şeklinde sürdürmüştü.
  • Megan Fox'tan olay açıklama: Nişanlımla birbirimizin kanını içiyoruz! - Magazin Haberleri

    FİLM SETİNDE TANIŞTILAR

    Megan Fox ile Machine Gun Kelly, birlikte rol aldıkları 'Midnight in the Switchgrass' adlı filmin setinde tanışmıştı. İkili, o sette birbirlerinin gözlerinin içine baktıklarında aradıkları aşkı bulduklarını ifade etmişti.
  • Megan Fox'tan olay açıklama: Nişanlımla birbirimizin kanını içiyoruz! - Magazin Haberleri

    ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

    Fox, meslektaşı Brian Austin Green ile 2010 yılında evlenmişti. Çift, iki çocuğun ardından yollarını ayırmaya karar vermişti. Ancak tam da "ayrılık" haberi basına yansımışken, Fox bir ödül törenine katılarak, hamile olduğunu gözler önüne sermişti.

    İkili, üçüncü bebeklerinin dünyaya gelmesinin ardından evliliklerine bir şans daha vermişti ama işler yine yolunda gitmemişti. Fox ve Green, geçtiğimiz yıl boşanmıştı. İkilinin; Bodhi, Journey ve Noah adında üç çocuğu bulunuyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.