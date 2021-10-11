İKİNCİ ŞANS MUTLULUK GETİRMEDİ

Öte yandan Megan Fox, meslektaşı Brian Austin Green ile 2010 yılında evlenmişti. Çift, iki çocuğun ardından yollarını ayırmaya karar vermişti. Ancak tam da "ayrılık" haberi basına yansımışken, Fox bir ödül törenine katılarak hamile olduğunu gözler önüne sermişti.

İkili, üçüncü bebeklerinin dünyaya gelmesinin ardından evliliklerine bir şans daha vermişti ama işler yine yolunda gitmemişti.