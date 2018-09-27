Mehmet Ali Erbil’in son paylaşımı hayranlarını korkuttu

Şovmen Mehmet Ali Erbil, dün akşam yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. Hastane yatağında yatarken çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Erbil, önemli bir sağlık sorunu olmadığını söyleyerek sevenlerinin merak etmemesini istedi. Mali'nin, bu paylaşımı bir süre sonra silmesi dikkati çekti