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        Haberler Bilgi Ekonomi MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2025: Memur maaş farkı ne zaman yatacak, hangi tarihte, bu ay hesaplara geçer mi?

        Memur maaş farkı ödeme tarihi: Temmuz 2025 memur maaş farkı ne zaman yatacak, hangi tarihte?

        Temmuz memur ve emekli zammı sonrası memur maaş farkının ödeneceği tarih araştırılıyor. SSK emeklileri zamlı maaşları 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında alacak. Memur maaşına da, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ölçüsünde ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez zam geliyor. Peki, Temmuz 2025 Memur maaş farkı ne zaman yatacak, hangi tarihte, bu ay hesaplara geçer mi? İşte memur maaş farkı ödeme takvimine ilişkin detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 12:09 Güncelleme: 23.07.2025 - 12:09
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        Memur maaş farkı ödeme tarihleri araştırılıyor. TÜİK enflasyon verileri sonrası emekli ve memur zamları yenilendi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların temmuz ayı zam farklarının 25 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını bildirdi. Gözler memur maaş farkı ne zaman yatacak sorusunun yanıtına çevrildi. Peki memur maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi tarihte?

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        MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

        Memur emeklileri dışındaki emekliler, bu ay zamlı maaş ödemelerini alıyor. Memur emeklileri fark ödeme takvimine ilişkin SGK’dan henüz bir açıklama gelmedi.

        Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yapılan maaşın ardından memur emeklilerine fark ödemeleri 26 Temmuz’dan itibaren yatırılmıştı. Bu yılda benzer şekilde ay sonuna kadar enflasyon farkı ödemelerinin hesaplara yatırılması bekleniyor.

        Memur-memur emeklileri farkları banka, PTT şubelerinden veya ATM'lerinden çekebiliyorlar.

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        EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ FARK ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

        SGK, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların temmuz ayı zam farkının 25 Temmuz Cuma günü hesaplarına yatırılacağını bildirdi. SGK'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşlarımızın 2025 yılı Temmuz ayı zam farklarını 25 Temmuz Cuma günü hesaplarına yatırıyoruz" denildi.

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        MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

        Temmuz ayında emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına yüzde 15,57 oranında zam yapıldı.

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        MEMUR MAAŞ FARKI NEREYE YATAR, NASIL SORGULANIR?

        Memur maaş farkları her yıl Ocak ve Temmuz ayında banka, PTT şubelerinden veya ATM’lerden çekilebiliyor.

        Memurlar maaşlarını aldıkları bankaların müşteri hizmetleri aracılığıyla sorgulama işlemi yapabiliyor. Ayrıca bankanın mobil uygulaması üzerinden yapılan ödemenin toplam miktarı sorgulanarak maaş farkının yatıp yatmadığı kontrol edilebilir.

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