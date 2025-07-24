Memur yarı zamanlı çalışma düzenlemesine dair tüm detaylar: Kimler yarı zamanlı çalışabilir, haftalık mesai saati kaç olacak?

Memurların yarı zamanlı çalışabilmesine olanak tanıyan düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni uygulamayla birlikte, doğum yapan kadın memurların yanı sıra, eşi doğum yapan erkek memurlar ve çocuk evlat edinen memurlar da belirli koşullarda yarı zamanlı çalışabilecek. Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte, kamu çalışanları bu uygulamanın kapsamını ve nasıl işleyeceğini merak etmeye başladı. Kimlerin bu haktan yararlanabileceği, haftalık çalışma süresi, maaş düzenlemeleri ve başvuru şartları gibi pek çok soru gündemde. İşte, 6 soruda memurlar için yarı zamanlı çalışma sistemine dair tüm merak edilenler…