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        Haberler Müzik Mercan Dede: Üç ses bir söz; müzik ola aşk ola - Magazin haberleri

        Mercan Dede: Üç ses bir söz; müzik ola aşk ola

        Zorlu Turkcell Sahne, 22 Aralık Cuma gecesi birbirinden farklı müzik türlerini bir araya getiren bir konserle Mercan Dede, Hayko Cepkin ve Ceza'yı ağırlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 11:13 Güncelleme: 14.12.2023 - 11:13
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        "Müzik ola aşk ola"
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        Mercan Dede, Hayko Cepkin ve Ceza, birbirinden farklı müzik türlerinin bir araya geleceği konserle aynı sahnede buluşuyor. Mercan Dede, Hayko Cepkin ve Ceza, bu ender buluşmada sıra dışı bir performans sergileyecek.

        Ceza, konuyla ilgili, "Değerli sevenlerimizle, huzur ve heyecanı paylaşıyoruz" derken, Mercan Dede ise, "Üç ses bir söz: müzik ola aşk ola” şeklinde konuştu.

        Hayko Cepkin ise “Farklılıkların pozitif birleştiğinde ne kadar özel olduğunun kanıtı gibiyiz” ifadelerini kullandı.

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        #Mercan Dede
        #Hayko Cepkin
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