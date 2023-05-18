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Mercimek köftesi bozulur mu, nasıl saklanmalı? Mercimek köftesi dolapta kaç gün dayanır?

Lezzeti ve pratik yapımıyla sofralarımızın vazgeçilmesi mercimek köftesine altın günlerinden ve misafirliklerden aşinayızdır. Genellikle hamur işlerinin yanına iliştirilen, tabaklarımızın rengi olan mercimek köftesi pek çoğumuzun damak tadına hitap etmektedir. İşte, detaylar.

Mercimek Köftesi Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Mercimek Köftesi Dolapta Kaç Gün Dayanır?
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İnternet üzerinden çoğu site mercimek köftesi tarifini detaylı olarak yazmaktadır. Mercimek köftesinin tarifinin yanında saklama koşulları da oldukça merak edilmektedir. Mercimek Köftesi bozulur mu? Kaç gün dayanır ve kaç gün bekler? Dolapta kaç gün dayanır? Kaç günde bozulur ve nasıl saklanmalıdır? İşte, mercimek köftesiyle ilgili püf noktalar.

Mercimek Köftesi Bozulur Mu?

Mercimek köftesi üç şekilde muhafaza edilir; streç filmle, saklama kabıyla ve buzdolabı poşetiyle. Üçünün ortak noktası hava akışını kesmesidir. Mercimek köftesinin mutlaka hava geçirmemesi gerekmektedir. İçeriğinde yer alan soğan havayla temas halindeyse saatler içerisinde mercimek köftesine kötü bir koku yayacaktır. Mercimek köftesi oda sıcaklığında en fazla 2 saat kadar dayanır. En uygun saklama koşulu buzdolabıdır. Ağzı tamamen kapalı olarak buzdolabında 3 gün bozulmadan saklanabilir.

Mercimek Köftesi Kaç Gün Dayanır?

Salça ve soğan yönünden zengin bir içeriğe sahip olan mercimek köftesi oda sıcaklığında bekletilmeye uygun bir gıda değildir. Oda sıcaklığında hızla çözünmeye başlayacağından dolayı kıvamı değişecektir. En fazla 2 saat kadar bekletilmeli, taze olarak tüketilmelidir. Mercimek köftesi buzdolabında 3 gün kadar bozulmadan dayanır.

Mercimek Köftesi Dolapta Kaç Gün Dayanır?

Mercimek köftesinin saklama koşulları çok önemlidir. Besinin mutlaka hava geçirmeyen buzdolabı poşetlerinde ya da saklama kaplarında saklanması gereklidir. Mercimek köftesi hava almayacak şekilde dolapta 3 güne kadar tazeliğini korumaktadır.

Mercimek Köftesi Kaç Gün Bekler?

Mercimek köftesi bekletilmeye uygun bir yiyecek değildir. Dolap dışında saklaması uygun değildir. İçerisinde soğan bulunduğundan dolayı kolay bozulma özelliği taşır. İster buzlukta ister buzdolabında gönül rahatlığıyla saklayabilirsiniz. Mercimek köftesi buzdolabında 3 güne kadar bekletilebilir. Ancak eğer buzdolabının dışındaysa saatler içinde tadında değişimler meydana gelecektir. Bu sebeple en geç 2 saat içerisinde tüketilmesi tavsiye edilir.

Mercimek Köftesi Kaç Günde Bozulur?

Mercimek köftesi havayla temas edilen bir ortamdaysa saatler içinde bozulmaya yüz tutacaktır. Ancak buzdolabında ve derin dondurucuda ise 3 gün kadar tazeliğini koruyacaktır. Mercimek köftesi oda sıcaklığında 2 saatten sonra, buzdolabında 3 günden sonra bozulmaya başlayacaktır.

Mercimek Köftesi Nasıl Saklanmalı?

En merak edilen konulardan biri de mercimek köftesinin muhafaza koşullarıdır. Mercimek köftesinin içinde salça, bulgur ve soğan olduğundan dolayı hava alamayacak poşetlerde saklanması gerekir. Bunun için buzdolabı poşetlerinden ve saklama kaplarından yardım alabilirsiniz. Dışarıda tutulmaya uygun bir yiyecek olmadığından dolayı mutlaka buzdolabında saklanmalıdır.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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