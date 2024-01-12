Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin merkezli PKK/YPG operasyonuna 2 tutuklama 

        MERSİN'de Suriye'nin Kamışlı bölgesinde bulunan PKK/YPG'ye ait sözde sağlık merkezinde bir dönem örgüt adına faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'ye dönen 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 10:29 Güncelleme: 12.01.2024 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin merkezli PKK/YPG operasyonuna 2 tutuklama 
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'de Suriye'nin Kamışlı bölgesinde bulunan PKK/YPG'ye ait sözde sağlık merkezinde bir dönem örgüt adına faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'ye dönen 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; terör örgütünün Suriye'nin Kamışlı bölgesinde bulunan sözde sağlık merkezinde bir dönem örgüt adına faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'ye gelen 2 şüpheli tespit edildi. Örgüt üyelerini yakalamak amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada, ekipler çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el koydu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Hatayspor, yarın Pendikspor'u konuk edecek
        Hatayspor, yarın Pendikspor'u konuk edecek
        Mersin ve Şanlıurfa'da terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 2 şüphe...
        Mersin ve Şanlıurfa'da terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 2 şüphe...
        Mersin'de denize giren 2 çocuk boğuldu
        Mersin'de denize giren 2 çocuk boğuldu
        Mersin'de inşaat halindeki binaya güvenlik filesi takarken düşen işçi öldü
        Mersin'de inşaat halindeki binaya güvenlik filesi takarken düşen işçi öldü
        Atıcılıkta Havalı Silahlar Federasyon Kupası Mersin'de başladı
        Atıcılıkta Havalı Silahlar Federasyon Kupası Mersin'de başladı
        Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, CHP'den istifa etti
        Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, CHP'den istifa etti