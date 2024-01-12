Mersin merkezli PKK/YPG operasyonuna 2 tutuklama 

MERSİN'de Suriye'nin Kamışlı bölgesinde bulunan PKK/YPG'ye ait sözde sağlık merkezinde bir dönem örgüt adına faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'ye dönen 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; terör örgütünün Suriye'nin Kamışlı bölgesinde bulunan sözde sağlık merkezinde bir dönem örgüt adına faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'ye gelen 2 şüpheli tespit edildi. Örgüt üyelerini yakalamak amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada, ekipler çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el koydu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.