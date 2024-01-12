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        Mersin'de denize giren 2 çocuk boğuldu

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde denize giren 2 çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 00:06 Güncelleme: 12.01.2024 - 00:06
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        Mersin'de denize giren 2 çocuk boğuldu
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde denize giren 2 çocuk boğuldu.

        Alınan bilgiye göre, balıkçı barınağı sahilinde denize giren, ismi öğrenilemeyen 2 çocuk, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

        Çocuklar, çevrede bulunanlar tarafından sudan çıkarıldı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocukların hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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