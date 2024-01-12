Mersin'de denize giren 2 çocuk boğuldu

Mersin'in Akdeniz ilçesinde denize giren 2 çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, balıkçı barınağı sahilinde denize giren, ismi öğrenilemeyen 2 çocuk, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Çocuklar, çevrede bulunanlar tarafından sudan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocukların hayatını kaybettiği belirlendi.

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