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        Hatayspor, yarın Pendikspor'u konuk edecek

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Mersin'de Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 09:45 Güncelleme: 12.01.2024 - 09:45
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        Hatayspor, yarın Pendikspor'u konuk edecek
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Mersin'de Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırlayacak.

        Mersin Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak.

        Ligde oynadığı 19 karşılaşmada 20 puan toplayan ve 16. sırada yer alan Hatay ekibi, çıktığı karşılaşmalarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 26 gol gördü.

        Hatayspor, 15 puanla 19. sırada yer alan Pendikspor karşısında galibiyet arayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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