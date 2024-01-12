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        Mersin ve Şanlıurfa'da terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa ve Mersin'de, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 09:30 Güncelleme: 12.01.2024 - 09:46
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        Mersin ve Şanlıurfa'da terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Şanlıurfa ve Mersin'de, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Mersin İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, terör örgütü PKK/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde sözde sağlık merkezinde bir dönem örgüt adına faaliyet yürüten 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerdeki aramalarda çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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