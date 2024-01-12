Mersin ve Şanlıurfa'da terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa ve Mersin'de, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa ve Mersin'de, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, terör örgütü PKK/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde sözde sağlık merkezinde bir dönem örgüt adına faaliyet yürüten 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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