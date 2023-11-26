Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Mersin Maratonu'nda koşacak

Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, 5. Uluslararası Mersin Maratonu kapsamındaki halk koşusuna katılacak.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, "Herkes Koşar Mersin'e" sloganıyla 10 Aralık'ta yapılacak koşuya Demirel de kayıt yaptırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demirel, sporun birleştirici gücünün çok fazla olduğunu belirterek, "Sağlık açısından spor yapmanın gerekli olduğunu düşündüğümüz için herkesi bu koşuya bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Dünya Atletizm Birliğince "Elite Label" kategorisinde sınıflandırılan maratonda, 42 kilometre, 10 kilometre ve halk koşusu ile paten yarışı yer alacak.

Sporcuların, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılım için kota alabilecekleri maratonun kayıtları 6 Aralık'ta son bulacak.