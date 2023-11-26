Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de sağanak, fırtına ve doludan etkilenen alanlarda hasar tespit çalışması başlatıldı

        Mersin Valiliği, kentte etkili olan sağanak, fırtına ve dolu nedeniyle hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 23:09 Güncelleme: 26.11.2023 - 23:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de sağanak, fırtına ve doludan etkilenen alanlarda hasar tespit çalışması başlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin Valiliği, kentte etkili olan sağanak, fırtına ve dolu nedeniyle hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, dün öğleden sonra başlayan yağışların yer yer fırtına ve dolu şeklinde bugün akşam saatlerine kadar etkisini sürdürdüğü belirtildi.

        Valiliğin koordinasyonunda, 112 Acil Çağrı Merkezi ve İl Güvenlik ve Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle sürecin yakından takip edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezimize 25 su baskını, 3 heyelan ve taş düşmesi, 4 araç için dolu ve çamura saplanma, ağaç devrilmesi, istinat duvarı çökmesi, mahsur kalma ve 2 dere taşması olmak üzere toplam 37 olay ihbar edilmiştir. Erdemli, Mezitli ve Toroslar ilçelerimizde meyve ve sebze ekili tarım arazilerinin bir kısmı dolu yağışı nedeniyle zarar görmüştür. Gelen ihbarlara istinaden ilgili kurumlarımızın ekipleri olumsuzluk yaşanan noktalara ivedi şekilde intikal ettirilmiş ve gerekli müdahaleler yapılmıştır. Meydana gelen olaylarda yaralanma ve can kaybı olmamıştır. Hasar oluşan yerlerde tespit çalışmaları yapılmaktadır.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
        3. rehine takası tamamlandı
        3. rehine takası tamamlandı
        Üç puan Tadic'ten!
        Üç puan Tadic'ten!
        "Üç puan ve soru işaretleri"
        "Üç puan ve soru işaretleri"
        "Bu yazı Sivas maçı bitmeden bitmez!"
        "Bu yazı Sivas maçı bitmeden bitmez!"
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Çalımbay'la 2'de 2
        Çalımbay'la 2'de 2
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Kartal uçuşa geçti!
        Kartal uçuşa geçti!
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Kocaeli'de de deniz taştı, sahil kesimi su altında kaldı
        Kocaeli'de de deniz taştı, sahil kesimi su altında kaldı
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Hava taksi projeleri son virajda!

        Benzer Haberler

        Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Mersin Maratonu'nda koşacak
        Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Mersin Maratonu'nda koşacak
        Mersin'de etkili olan dolu, tarım ürünlerine zarar verdi
        Mersin'de etkili olan dolu, tarım ürünlerine zarar verdi
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Mersin'de konuştu:
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Mersin'de konuştu:
        Sarıkeçili Yörüklerinin develi 'kış yurdu' yolculuğu
        Sarıkeçili Yörüklerinin develi 'kış yurdu' yolculuğu
        Mersin´in yüksek kesimlerine bilye büyüklüğünde dolu yağdı
        Mersin´in yüksek kesimlerine bilye büyüklüğünde dolu yağdı
        Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmalar sürüyor
        Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmalar sürüyor