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        Mersin´in yüksek kesimlerine bilye büyüklüğünde dolu yağdı

        MERSİN'inGülnar ve Bozyazı ilçelerinin yüksek kesimlerine sağanakla birlikte dolu yağdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 23:48 Güncelleme: 25.11.2023 - 23:50
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        Mersin´in yüksek kesimlerine bilye büyüklüğünde dolu yağdı
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        MERSİN'inGülnar ve Bozyazı ilçelerinin yüksek kesimlerine sağanakla birlikte dolu yağdı.

        Türkiye'nin dört bir yanında etkili olan kış şartları Mersin ve çevresinde de etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışla birlikte Gülnar ve Bozyazı ilçelerinin yüksek kesimlerine bilye büyüklüğünde dolu yağdı. Uzun süren sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yetkililer olumsuz hava şartları konusunda vatandaşları uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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