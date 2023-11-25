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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 15:56 Güncelleme: 25.11.2023 - 15:56
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Hasan Ok, Özkan Çağlayan

        İlkem Yapı Tarsusspor: Büşra Akgün 17, Palenikova 24, Cave 22, Davis, Robinson 20, Kübra Erat, Işılay Eğin 1, Aysude Yıldıztekin, Merve Uygül Bostancı

        BOTAŞ: Weaver 19, Mack 20, Manolya Kurtulmuş 5, Allen 13, Ronahi Zilan Kıran, Saliha Mandıracı 6, Nihal Güngör Yıldırım 9, Deniz Üstün, Reimer 15

        1. Periyot: 15-22

        Devre: 41-45

        3. Periyot: 64-69

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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