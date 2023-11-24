Mersin'de aracında öldürülen kişiye yönelik silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 3 gün önce hafif ticari aracında öldürülen amatör futbol kulübü başkanına düzenlenen silahlı saldırı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gözlükule Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde 21 Kasım'da, silahlı saldırıya uğrayan amatör futbol takımı Musallagücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç'in (44) öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, bir kişinin Gengeç'in aracına önce uzun namlulu silahla daha sonra arabasından aldığı tabancayla ateş etmesi yer aldı.

Bu arada, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Tarsus ilçesinde 21 Kasım'da hafif ticari aracında silahlı saldırıya uğrayan Tuncay Gengeç (44) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olay yerinden kaçan zanlının otomobille kaza yaptığı ve bölgedeki bir motosikleti gasbederek ormanlık alana kaçtığı belirlenmişti.