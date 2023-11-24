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        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Mersin'de yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 15:08 Güncelleme: 24.11.2023 - 15:22
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        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Mersin'de yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince, kentte yasa dışı bahis oynatanlara yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, bir şirket adı altında yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen şüphelilerin iş yerlerine operasyon düzenlendi.

        Operasyonda A.İ.U, F.K, F.H. ve E.T. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 45 cep telefonu, 37 sim kartı, 7 bilgisayar, farklı isimlere ait 54 banka kartı ele geçirildi.

        Olayla ilgili oldukları belirlenen iş yeri sahibi E.A. ile A.K'nin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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