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        Mersin'de halatı kopan iskeleden düşmemek için balkona atlayan 2 işçi mahsur kaldı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 işçi, halatı kopan iskeleden düşmemek için atladıkları balkonda mahsur kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 23:05 Güncelleme: 23.11.2023 - 23:05
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        Mersin'de halatı kopan iskeleden düşmemek için balkona atlayan 2 işçi mahsur kaldı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 işçi, halatı kopan iskeleden düşmemek için atladıkları balkonda mahsur kaldı.

        Tömük Mahallesi'nde 12 katlı binanın 7. katında dış cephede çalışma yapan 2 işçi, halatların tek taraflı kopması sonucu kendi çabalarıyla bu katta bulunan bir evin balkonuna atladı.

        Atladıkları balkonun olduğu evde kimse bulunmayınca burada mahsur kalan işçiler için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

        İtfaiye merdiveni yardımıyla kurtarılan işçiler, güvenli şekilde aşağıya indirildi.

        Bu arada, Çeşmeli Mahallesi'nde bir bina inşaatının 8. katında çalışan 2 işçinin bulunduğu iskelenin halatları da tek taraflı koptu.

        İskelenin diğer ucunda mahsur kalan işçiler, diğer çalışanlar tarafından yapılan çalışma sonucu kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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