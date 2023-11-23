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        Silifke Belediye Başkanı Altunok, kadınlarla spor yaptı

        Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, farkındalık oluşturmak amacıyla kadınlarla spor yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 17:20 Güncelleme: 23.11.2023 - 17:42
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        Silifke Belediye Başkanı Altunok, kadınlarla spor yaptı
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        Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, farkındalık oluşturmak amacıyla kadınlarla spor yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Altunok, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle imzaladıkları protokol sonrası başlattıkları spor etkinliğine katıldı.

        Antrenörler eşliğinde Turgut Özal Parkı'nda etkinliğe katılanlarla spor yapan Altunok, kadınlara egzersiz matı hediye etti.

        Altunok, yaptığı açıklamada, belediye olarak kadınları müzik, tiyatro, edebiyat, hobi, meslek kursları ve turizm etkinlerinde olduğu kadar sportif aktivitelerde de yer almalarına teşvik ettiklerini kaydetti.

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