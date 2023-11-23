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        Anamur Kaymakamı Bozdemir'den Öğretmenler Günü mesajı

        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 15:10 Güncelleme: 23.11.2023 - 15:10
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        Anamur Kaymakamı Bozdemir'den Öğretmenler Günü mesajı
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        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Bozdemir, mesajında, öğretmenliğin emek, özveri, sabır, hoşgörü isteyen, değerli ve saygın bir meslek olduğunu belirtti.

        Öğretmenler Günü'nü kutlayan Bozdemir, "Öğretmenlerimiz geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı büyük bir sabır ve özveri ile yetiştirirken, onların kalplerine sevgi, saygı ve hoşgörü tohumlarını ekerek milli birlik ve beraberlikle halkamızı güçlendiren, yarınlarımızı oluşturan dönüşümün mimarlarıdır." ifadelerini kullandı.

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