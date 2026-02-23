Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Akdeniz ilçesinde çökme riski olan metruk bina kontrollü yıkıldı

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde çökme riski bulunan 2 katlı metruk binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 16:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akdeniz ilçesinde çökme riski olan metruk bina kontrollü yıkıldı

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde çökme riski bulunan 2 katlı metruk binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

        Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Evci Mahallesi'nde sahipleri tarafından terk edilen ve zamanla harabeye dönüştüğü için çökme riski olduğu belirlenen binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.

        Yasal sürecin tamamlanmasıyla adrese giden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevresinde önlem alınan 2 katlı yapıyı iş makineleriyle yıktı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, "Ekiplerimiz, her an çökme riski taşıyan metruk yapıların kontrollü yıkımını gerçekleştiriyor. Çökme riski taşıyan metruk yapılarla ilgili her türlü talep ve başvuru, ekiplerimizce ivedilikle değerlendirilecektir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcı, hakimi vurmuştu! Saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı!
        Savcı, hakimi vurmuştu! Saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı!
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        AB, tartışmalı 'Made in Europe' planını tekrar erteledi
        AB, tartışmalı 'Made in Europe' planını tekrar erteledi
        Türk iş insanı Özbekistan'da öldürüldü!
        Türk iş insanı Özbekistan'da öldürüldü!
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        Emirhan Topçu'dan kötü haber!
        Emirhan Topçu'dan kötü haber!
        İstanbul için susuzluk tehlikesi geçti mi?
        İstanbul için susuzluk tehlikesi geçti mi?
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        LGS için ikili kontenjan modeli
        LGS için ikili kontenjan modeli
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Mersin'de takibe alınan cipte 27 litre sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Mersin'de takibe alınan cipte 27 litre sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Tarsus Belediyesi sel ve fırtına sonrası zarar tespiti için sahada
        Tarsus Belediyesi sel ve fırtına sonrası zarar tespiti için sahada
        Mersin'de çökme riski taşıyan metruk bina yıkıldı
        Mersin'de çökme riski taşıyan metruk bina yıkıldı
        Mersin'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı Gençlerin kavga an...
        Mersin'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı Gençlerin kavga an...
        Müftü Fidan: "Mukabele Peygamber sünnetidir"
        Müftü Fidan: "Mukabele Peygamber sünnetidir"
        Mersin Şehir Hastanesi'nde ilk kornea nakli başarıyla yapıldı
        Mersin Şehir Hastanesi'nde ilk kornea nakli başarıyla yapıldı