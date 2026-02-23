Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de bir gencin ağır yaralandığı kavga güvenlik kamerasında

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada bir gencin ağır yaralanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 18:11 Güncelleme:
        Mersin'de bir gencin ağır yaralandığı kavga güvenlik kamerasında

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada bir gencin ağır yaralanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi'nde dün iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda bir genç ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansa bindirildiği sırada yaralı genç ve arkadaşları ile karşı gruptakiler arasında yeniden arbede yaşandı.

        Olay yerindeki polis ekipleri, taraflara müdahale ederek kavgayı yatıştırdı.

        Kavga bölgedeki bir işletmenin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

