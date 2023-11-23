Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü yapıldı

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 15:47 Güncelleme: 23.11.2023 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Valilik öncülüğünde Akdeniz Belediyesi, Toroslar Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş Çankaya Mahallesi'ndeki Ulu Cami önünde başladı.

        Ellerinde pankart ve dövizlerle etkinliğe katılanlar Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü.

        Vali Ali Hamza Pehlivan, burada, kadına ve aile içi şiddete karşı kentte koordineli çalışma yaptıklarını söyledi.

        Çalışmalar kapsamında sadece kadınlara değil erkeklere de bilinçlendirme yaptıklarını dile getiren Pehlivan ocaktan bu yana 170 bin kişiye eğitim verildiğini belirtti.

        Bu alandaki çalışmaların önemine değinen Pehlivan şunları kaydetti:

        "Yapılan çalışmalar neticesinde şiddet önleme merkezlerine yapılan başvuru yüzde 30 azaldı. Barınma talebinde bulunanların talebi de yüzde 25 azaldı. Azalış olması nispi olarak memnuniyet ortaya çıkarsa da bunu yeterli görmüyoruz. Sıfır toleransla yaklaştığımız bu konuda hedef kadına ve aileye yönelik şiddeti tamamen sıfırlamak. Tamamen sıfırlandığında asıl memnuniyeti hep birlikte yaşayacağız. Bu konudaki çalışmalar sıfırlama hedefiyle kesintisiz devam ediyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Mersin'de "Büyük Tarsus Hareketi" başlatıldı
        Mersin'de "Büyük Tarsus Hareketi" başlatıldı
        Hatayspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Hatayspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Anamur Kaymakamı Bozdemir'den Öğretmenler Günü mesajı
        Anamur Kaymakamı Bozdemir'den Öğretmenler Günü mesajı
        Spor kulübü başkanının cenazesinde gelenek gereği davul zurna çalındı
        Spor kulübü başkanının cenazesinde gelenek gereği davul zurna çalındı
        Mersin'de kamyonun çarptığı çocuk öldü
        Mersin'de kamyonun çarptığı çocuk öldü
        Mersin'de KKTC'nin kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla konser verildi
        Mersin'de KKTC'nin kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla konser verildi