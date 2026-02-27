Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Mersin'de "İftar Buluşması"nda konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Artık millet olarak daha büyük bir öz güvenimiz var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 20:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Mersin'de "İftar Buluşması"nda konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Artık millet olarak daha büyük bir öz güvenimiz var." dedi.

        Yavuz, kentteki programları kapsamında AK Parti Mersin İl Gençlik Kollarınca "İftara 5 Kala" etkinliği kapsamında Yenişehir ilçesinde trafikte bulunan sürücülere iftarlarını yapabilmeleri için kumanya dağıttı.

        Daha sonra Yavuz, Yenişehir ilçesindeki CNR Expo Fuar Merkezi'nde AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "İftar Buluşması"na katıldı.

        Yavuz, burada yaptığı konuşmada, bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok ilkler, yenilikler ve güzellikler yaşadıklarını söyledi.

        Savunma sanayisinde devasa işler yaptıklarına dikkati çeken Yavuz, şöyle devam etti:

        "Hepsinden önemlisi Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir şey gerçekleştirdi. Bugüne kadar ne yapmaya kalkışsak 'yapamayız' deniliyordu, ne olacak olsa 'olmaz' deniliyordu. Öğrenilmiş çaresizlik söz konusuydu ama Recep Tayyip Erdoğan geldi artık her şey olur, yaparız, bu da olur diyoruz. Artık millet olarak daha büyük bir öz güvenimiz var. Bunun için Allah'a ne kadar şükretsek azdır. İşte böyle bir liderin arkasında sıra dağlar gibi duran siz değerli teşkilat mensuplarımıza da ne kadar teşekkür etsek azdır."

        - Diğer konuşmacılar

        AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yahya Çelik de kendilerine düşen görevin daha çok çalışmak olduğunu dile getirdi.

        Birliklerini büyüterek yollarına devam edeceklerini vurgulayan Çelik, "Bu dava milletin davasıdır. Bu millet başladığı yürüyüşü yarım bırakmaz. Türkiye Yüzyılı hedeflerine teşkilat olarak güçlü bir şekilde katkı sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde özveriyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

        Ana muhalefet partisinin milletvekillerine eleştirilerde bulunan Nebati, "Siz yalanlarınızın içerisinde boğulursunuz ama biz gerçeklerimiz ve hizmetlerimizle iktidar olmaya devam ederiz, bundan sonra da iktidar olacağız." dedi.

        Nebati, AK Parti milletvekillerinin sahada olduğunu ve çalışmaya devam ettiğini belirtti.

        AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir de konuşma yaptığı iftar programına, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez, Hasan Ufuk Çakır, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        27 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        27 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Sahurda doğru tercih ne olmalı?
        Sahurda doğru tercih ne olmalı?
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Başsavcı Çelikkol'dan gençlere 'yasadışı bahis' uyarısı
        Başsavcı Çelikkol'dan gençlere 'yasadışı bahis' uyarısı
        Mersin ve Şanlıurfa'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapt...
        Mersin ve Şanlıurfa'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapt...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Öğrenilmiş çaresizlikleri parampar...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Öğrenilmiş çaresizlikleri parampar...
        Kendilerini polis olarak tanıtan 4 dolandırıcı tutuklandı
        Kendilerini polis olarak tanıtan 4 dolandırıcı tutuklandı
        Mersin'de 3 milyonluk vurgun yapan sahte polisler yakalandı: 4 tutuklama
        Mersin'de 3 milyonluk vurgun yapan sahte polisler yakalandı: 4 tutuklama
        Öğrencilerden Anamur Kaymakamı Kemal Duru'ya ziyaret
        Öğrencilerden Anamur Kaymakamı Kemal Duru'ya ziyaret