Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Öğrencilerden Anamur Kaymakamı Kemal Duru'ya ziyaret

        Anamur Kaymakamı Kemal Duru, öğrencileri kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 16:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğrencilerden Anamur Kaymakamı Kemal Duru'ya ziyaret

        Anamur Kaymakamı Kemal Duru, öğrencileri kabul etti.

        Özel bir Anadolu Lisesi ve Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrenciler, Hayat Bilgisi dersine işlenen "Yaşayan Demokrasi" konusu kapsamında Kaymakam Duru'ya ziyarette bulundu.


        Kaymakam Duru, ziyarette öğrencilere demokrasi, seçme ve seçilme hakkı ile kamu yönetiminin işleyişine yönelik bilgiler verdi.


        Öğrencilerin derslerde edindikleri teorik bilgileri sahada gözlemlemelerinin önemli olduğunu belirten Duru, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Mihalgazi Belediye Başkanı'na hakarete iddianame!
        Mihalgazi Belediye Başkanı'na hakarete iddianame!
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        TMSF safkan İngiliz kısrağı ile tayını satışa çıkarıyor
        TMSF safkan İngiliz kısrağı ile tayını satışa çıkarıyor
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Üniversitedeki bıçaklı saldırıda kritik tablo!
        Üniversitedeki bıçaklı saldırıda kritik tablo!
        Altyapı çalışmasında lahit bulundu
        Altyapı çalışmasında lahit bulundu
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Torununu ve kızını kaybetti! Kendisi de kalp krizi geçirdi!
        Torununu ve kızını kaybetti! Kendisi de kalp krizi geçirdi!
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Tarsus'ta çocuklardan anlamlı tiyatro gösterisi
        Tarsus'ta çocuklardan anlamlı tiyatro gösterisi
        Yolda kalan sürücünün imdadına trafik polisi yetişti
        Yolda kalan sürücünün imdadına trafik polisi yetişti
        Mersin'de kaza yapan minibüsün iş yerine girmesi kamerada
        Mersin'de kaza yapan minibüsün iş yerine girmesi kamerada
        Bozyazı ilçesinde "Ramazanda Sağlık Programı" yapıldı
        Bozyazı ilçesinde "Ramazanda Sağlık Programı" yapıldı
        Anamur ilçesinde "Arkadaşlarımla Camideyiz" etkinlikleri yapılıyor
        Anamur ilçesinde "Arkadaşlarımla Camideyiz" etkinlikleri yapılıyor
        Gülnar ilçesinde Gençlik Meclisi kuruldu
        Gülnar ilçesinde Gençlik Meclisi kuruldu