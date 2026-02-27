Öğrencilerden Anamur Kaymakamı Kemal Duru'ya ziyaret

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, öğrencileri kabul etti.



Özel bir Anadolu Lisesi ve Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrenciler, Hayat Bilgisi dersine işlenen "Yaşayan Demokrasi" konusu kapsamında Kaymakam Duru'ya ziyarette bulundu.





Kaymakam Duru, ziyarette öğrencilere demokrasi, seçme ve seçilme hakkı ile kamu yönetiminin işleyişine yönelik bilgiler verdi.





Öğrencilerin derslerde edindikleri teorik bilgileri sahada gözlemlemelerinin önemli olduğunu belirten Duru, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



