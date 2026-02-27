Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de kaza yapan minibüsün iş yerine girmesi kamerada

        Mersin'in Mezitli ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan minibüsün oyuncak dükkanına girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Giriş: 27.02.2026 - 13:55
        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 M 0528 plakalı minibüs ile sürücüsü ve plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, Akdeniz Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'ndeki kavşakta çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle minibüs cadde kenarında oyuncak ve bisiklet satışı yapan iş yerine girdi.

        Kaza nedeniyle işletme ile ticari araç ve minibüste hasar oluştu.

        Bu arada, çarpışma anı ve minibüsün iş yerine girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

