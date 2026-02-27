Mersin'de motosiklet sürücüleri denetlendi
Mersin'in Silifke ilçesinde motosiklet sürücüleri denetlendi.
Mersin'in Silifke ilçesinde motosiklet sürücüleri denetlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliğince, Göksu Mahallesi Anıt Meydanı'nda motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.
Uygulamada 250 motosiklet sürücüsü denetlendi.
Denetimlerde kural ihlali yapan 50 motosiklet sürücüsüne ceza verilirken, 1 motosiklet trafikten menedildi.
Uygulama esnasında koruyucu ekipman kullanan sürücülere teşekkür edildi.
