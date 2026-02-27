Canlı
        Gülnar ilçesinde Gençlik Meclisi kuruldu

        Gülnar ilçesinde Gençlik Meclisi kuruldu

        Mersin'in Gülnar ilçesinde belediye tarafından Gençlik Meclisi kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 12:43
        Gülnar ilçesinde Gençlik Meclisi kuruldu

        Mersin'in Gülnar ilçesinde belediye tarafından Gençlik Meclisi kuruldu.

        İlçede gençlerin yerel yönetimde söz sahibi olması amacıyla kurulan ve 9. ile 10. sınıf öğrencilerden oluşan 15 kişilik meclisin ilk toplantısı Gülnar Belediyesi'nde yapıldı.

        Belediye Başkanı Fatih Önge, toplantıda, gençlerin Gülnar için proje üretmesinin önemli olduğunu belirterek, "Bir araya geleceğiz ve Gülnar'ı hep birlikte yöneteceğiz." dedi.

        Konuşmaların ardından meclis başkanı ve üye seçimleri yapıldı.

        Çalışmaların verimli yürütülebilmesi için kültür, çevre ve iklim alanlarında komisyon oluşturuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

