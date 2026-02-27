Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin ve Şanlıurfa'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

        Mersin ve Şanlıurfa'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 20:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin ve Şanlıurfa'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

        Mersin ve Şanlıurfa'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre Mersin'de bir müşteki, kendilerini polis olarak tanıtanlar tarafından dolandırıldığını anlayınca Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvurdu.

        Müşteki, kendisine ulaşan dolandırıcıların annesinin kimlik bilgilerinin suç örgütünün eline geçtiğini, ikametlerindeki altın ve paraları incelemeye alacaklarını talep ettiğini, eşinin, çocuklarının emniyette olduğunu ve cezaevine gireceklerini söylediğini beyan etti.

        Durumdan korkup ikametindeki 11 bin 800 dolar, 2 bin 500 lira ve 330 gram altını telefondaki dolandırıcıların yönlendirmesiyle eve gelen kadına teslim ettiğini bildiren müşteki, şüphelilerden şikayetçi oldu.

        Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Mersin merkez ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda şüpheliler Ö.D, Ç.D, A.A. ve A.A. yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        27 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        27 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Sahurda doğru tercih ne olmalı?
        Sahurda doğru tercih ne olmalı?
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Başsavcı Çelikkol'dan gençlere 'yasadışı bahis' uyarısı
        Başsavcı Çelikkol'dan gençlere 'yasadışı bahis' uyarısı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Öğrenilmiş çaresizlikleri parampar...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Öğrenilmiş çaresizlikleri parampar...
        Kendilerini polis olarak tanıtan 4 dolandırıcı tutuklandı
        Kendilerini polis olarak tanıtan 4 dolandırıcı tutuklandı
        Mersin'de 3 milyonluk vurgun yapan sahte polisler yakalandı: 4 tutuklama
        Mersin'de 3 milyonluk vurgun yapan sahte polisler yakalandı: 4 tutuklama
        Öğrencilerden Anamur Kaymakamı Kemal Duru'ya ziyaret
        Öğrencilerden Anamur Kaymakamı Kemal Duru'ya ziyaret
        Tarsus'ta çocuklardan anlamlı tiyatro gösterisi
        Tarsus'ta çocuklardan anlamlı tiyatro gösterisi