Mersin'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. E.K. idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen motosiklet, Nusratiye Mahallesi'nde S.A. yönetimindeki 33 DOM 03 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü E.K. ile motosiklette bulunan S.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. S.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

