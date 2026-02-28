Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 00:29 Güncelleme:
        Mersin'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        E.K. idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen motosiklet, Nusratiye Mahallesi'nde S.A. yönetimindeki 33 DOM 03 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada motosiklet sürücüsü E.K. ile motosiklette bulunan S.K. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        S.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

