Silifke'de cumhuriyet savcıları kız öğrencilerle iftarda buluştu

Mersin'in Silifke ilçesinde görev yapan cumhuriyet savcıları, Silifke Anadolu Lisesi öğrencileriyle iftarda bir araya geldi. Lisenin kız pansiyonunda düzenlenen programda cumhuriyet savcıları Gülüstan Dermanlı Çolak, Sümeyya Öztürk ve Sena Nur İzgin, öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan savcılar, son dönemde artış gösteren iban kiralama yöntemiyle dolandırıcılık olaylarına karşı öğrencileri uyardı. Okul müdürü Şevket Üstün, programa katılan cumhuriyet savcılarına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.