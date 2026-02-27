Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Anamur Kaymakamı Kemal Duru muhtarlarla iftar yaptı

        Anamur Kaymakamı Kemal Duru, ilçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla iftarda buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 21:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anamur Kaymakamı Kemal Duru muhtarlarla iftar yaptı

        Anamur Kaymakamı Kemal Duru, ilçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla iftarda buluştu.

        Duru, Anamur Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen iftarda, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini belirtti.

        Muhtarlarla aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadığı ifade eden Duru, muhtarlara çalışmalarında başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        "İran'ın müzakere şeklinden memnun değiliz."
        "İran'ın müzakere şeklinden memnun değiliz."
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Sahurda doğru tercih ne olmalı?
        Sahurda doğru tercih ne olmalı?
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        27 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        27 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Silifke'de cumhuriyet savcıları kız öğrencilerle iftarda buluştu
        Silifke'de cumhuriyet savcıları kız öğrencilerle iftarda buluştu
        Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal muhtarlarla iftarda buluştu
        Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal muhtarlarla iftarda buluştu
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Mersin'de "İftar Buluşmas...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Mersin'de "İftar Buluşmas...
        Başsavcı Çelikkol'dan gençlere 'yasadışı bahis' uyarısı
        Başsavcı Çelikkol'dan gençlere 'yasadışı bahis' uyarısı
        Mersin ve Şanlıurfa'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapt...
        Mersin ve Şanlıurfa'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapt...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Öğrenilmiş çaresizlikleri parampar...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Öğrenilmiş çaresizlikleri parampar...